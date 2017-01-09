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Gölcüklü tekvandocuların başarılı oldu

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Gölcüklü tekvandocuların başarılı oldu
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde Başiskele Spor Salonu’nda Anadolu Yıldızlar Ligi İl seçmeleri yapıldı. Gölcük Belediyesporlu tekvandocular seçmelerde oldukça başarılı oldular.

3 BİRİNCİLİK KAZANDI

Başiskele Spor Salonu’nda düzenlenen, ilimizden 20 takım katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi İl seçmelerine, Gölcük Belediyespor Kulübü, takımı 13 sporcuyla katıldı. İl seçmelerinde başarılı maçlar çıkaran Gölcük Belediyesporlu sporcular, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklediler.

KOCAELİ KARMASI 13-14 OCAK’TA BALIKESİR’DE YARIŞACAK

Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmelerinde birinci olan sporcular Kocaeli Karması ile birlikte  13-14 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de yapılacak olan 14 İlin katılacağı Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında yarışacaklar. Antrenör Zabit Pustu, “ Çok çalışıp bu başarıları elde ediyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş’e teşekkür ediyoruz”

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