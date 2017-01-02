Gölcüklü tekvandocuların başarısı

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Şehit Emre Kaan Arlı anısına düzenlemiş olduğu, 7 İlden 24 kulüp ve 316 sporcunun katıldığı Derince’de yapılan İller arası Tekvando Turnuvası dün gerçekleşti.

GÖLCÜK’ÜN BÜYÜK BAŞARILI

Gölcük Belediyespor tekvando takımı turnuvaya Antrenörleri Zabit Pustu nezaretinde 30 sporcuyla katıldı. Turnuvada başarılı sonuçlar alan sporcular 3 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gölcük Belediyesporlu tekvandocular son yıllarda girdikleri her yarışmada çok önemli başarılara imza atıyorlar.

PUSTU, “BAŞARILARIMIZ SÜRECEK”

Gölcük Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Zabit Pustu, böyle anlamlı bir turnuvaya katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Çok çalışarak, sporcularımızı böylesine önemli turnuvalar hazırlıyoruz. Bu anlamda başarılarımız devam edecek. bize esirgemeyen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e teşekkür ederiz”