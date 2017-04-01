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Gölcükspor 10 kişi galibiyeti kaçırdı:0-0

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Gölcükspor 10 kişi galibiyeti kaçırdı:0-0
3.Lig’de Play-Off yarışı yapan Gölcükspor, bugün sahasında konuk ettiği Van Büyükşehir ile 0-0 berabere kaldı, son iki maçta 5’inci puanın kaybetti. 1

3’üncü dakikada kaleci İlyas’ın kırmızı kart görmesi maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan temsilcimiz, 90+1’de Berke ile çok net pozisyondan yararlanamadı, 1 puana razı oldu.

GÖLCÜKSPOR, 13’ÜNCÜ DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Geçen hafta deplasmanda farklı skorla mağlup olan Gölcükspor, bugün sahasında konuk ettiği Can Büyükşehir karşısında sahaya galibiyet için çıktı. Maçın hemen başında Aydın’ın hatalı pasında konuk ekip Gökhan ile pozisyona girdi. Bir dakika sonra Bilal’in şut denemesi yerden az farkla auta çıktı. 13’de Konuk takımın atağında Gölcükspor kalecisi İlyas, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için kırmızı kart gördü. Sami çıktı, kaleye Fırat geçti. Bu yarıda iki takımda çok fazla pozisyona giremedi, devre golsüz bitti.

İKİNCİ YARIDA POZİSYON YOK

Gölcükspor, maçın hemen başında kaleci İlyas’ın kırmızı kart görmesinden sonra kontrollü oynamaya başladı. Bu yarıda iki takımda çok fazla pozisyona giremedi. 62’de konuk takımın atağında Akın’ın şutu sonuç getirmedi. 64’de bu kez Gölcükspor gole yaklaştı. Berke, topu taşıdı, ceza sahası üzerinden çok sert vurdu, auta gitti. 83’de son bölümde oyuna giren Ahmet topu soldan getirdi, ortasında Berke’nin vuruşu kaleci de kaldı. Son dakikada temsilcimiz mutlak pozisyondan yararlanamadı, Berken’in vuruşu kaleye girerken, Gürol çizgiden çıkardı,  karşılaşmada başladığı gibi golsüz tamamlandı.

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