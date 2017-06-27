Gölcükspor 4 nokta transfer yapacak

Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, “İç transferde kalmasını istediğimiz isimlerden tek firesiz oldu.

İskeleti koruduk. Dış transferde listemiz hazır, direkt oynayabilecek 4 futbolcu alacağız. Bunun dışında alt yapımızdan, amatör kümeden takviyelerimiz olacak” dedi. Başkan Şahin’in iç ve dış transferle ilgili açıklamaları şöyle:

İÇ TRANSFERDE TEK FİRE MEHMET SAYAN

“Bizim için önemli olan geçen yılki kadronun iskeletini korumak, faydalı olacağına inandığımız isimlerle yeniden anlaşmak. Cenk, Sedat, Bahattin, Aydın, İlyas ve Yunus ile yeniden el sıkıştık. Onur da bitmek üzere. Yani 7 isimle devam ediyoruz. Takımda tutmak istediklerimiz içinden tek firesiz Mehmet Sayan oldu. Geçen sezon başarılı bir performans sergilemişti. Yeni sezon kadromuzda görmeyi arzuluyorduk ancak üst liglerden gelen teklife hayır diyemedi”

STOPER, ÖN LİBERO, KANAT VE FORVET

“Dış transferle ilgili listemiz hazır. Hatta ilk görüşmeleri yaptık, basılarıyla prensip olarak anlaştık. Çok fazla takviyeye ihtiyacımız yok. Nokta diye tabir ettiğimiz 4 transfer yapacağız. Bunun dışında maliyeti düşük, alternatif olabilecek futbolcuları da kadromuza dahil edileceğiz. Alt yapımızdan birkaç isim, amatör kümeden takip ettiklerimiz var. Stopere, santrafora, kenar oyuncusuna ve bir de ön liberoya ihtiyacımız var. Kısa süreçte dış transferi bitirmek istiyoruz”