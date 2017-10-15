Gölcükspor 88’de güldü: 1-2 

Maçın ilk yarısında daha atak gözüken, iyi organize olan Kırmızı-Siyahlı ekibimiz aradığı golü 35.dakikada Onur ile buldu. İlk yarının 1-0 bitmesinin ardından temsilcimiz ikinci yarıda rakibine fazla fırsat vermedi. Son 10 dakikaya 1-0 girildi. Tüm riskleri alarak saldıran ev sahibi takım 80’nda dakikada eşitlik sayısını buldu. Son anlarda iki takım da temkinliydi. Maçın 1-1 bitmesi beklenirken 88’nci dakikada sahneye çıkan Sedat Gölcükspor’u yeniden öne geçirdi. Maç da 2-1 bitti. Temsilcimiz zorlu deplasmanda 3 puan alıp derbideki kaybı telafi etti.

