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Gölcükspor, Afyon’da  turnuvaya katılacak

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Gölcükspor, Afyon’da  turnuvaya katılacak
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gölcükspor bugünü izinli geçirdikten sonra salı günü saat 18.00’de İhsaniye Stadı’nda yeni haftanın ilk çalışmasını yapacak.

Kırmızı-Siyahlılar 6 gün süreyle burada antrenmanlarına devam edecek. Pazar yine izin var.

ÖNCE KAMP, SONRA TURNUVA

24 Temmuz Pazartesi günü takım The Ness Otel’de kampa girecek. Kamp 2 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek. Teknik ekip kamp bitimi takıma iki gün izin verecek. Gölcükspor, 4-11 Ağustos tarihleri arasında ise turnuvaya katılmak üzere Afyon’a gidecek. Afyon’daki turnuvanın programının kısa bir süreçte belli olacağı belirtildi.

BERKE SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Gölcükspor’un transferini gerçekleştirdiği Berke Bıyık’ın muhtemelen salı gününden itibaren takımla idmanlara başlayacağı belirtildi. Başkan Ahmet Şahin’in önce Karagümrükspor, ardından TFF’ye gidip transferle ilgili resmi evrak işlemlerini yapacağı belirtildi. Yetenekli futbolcu için hafta içinde resmi imza töreni organize edilecek.

İSHAK BAĞDAÇİÇEK KULÜP MÜDÜRÜ OLDU

Bu arada Kırmızı-Siyahlı kulüpte Mustafa Keskin’in istifasının ardından yönetim kulüp müdürlüğü görevine İshak Bağdaçiçek’i getirdi. Gölcükspor’da futbol oynayan, sonrasında altyapıda görev yapan Bağdaçiçek en son geçen yıl idari menajerlik yapıyordu.  Bağdaçiçek Kocaeli Üniversitesi Spor Yüksekokulu mezunu.

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