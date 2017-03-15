Gölcükspor ağır yaralı:3-1

3.Lig temsilcimiz Gölcükspor bugün Ankara deplasmanında Ank.Demirspor’a 3-1 mağlup oldu.

Hakem Lütfullah Arslan’ın ev sahibi ekibe 3 penaltı verdiği maçta, Gölcükspor’da Aydın ve Cenk de kırmızı kart gördü. Gölcükspor, 5 hafta sonra mağlup oldu, Play-Off yarışında çok büyük darbe aldı.

EV SAHİBİ TAKIMA ÜÇ PENALTI

Gölcükspor, dün Play-Off hattında bulunan Ankara Demirspor karşısında, maçın hemen başında Fatih Sandallı’nın eline çarpan pozisyonda hakem penaltı verdi. Atışı geçen yıl Çayırovaspor forması giyen Güney kullandı, topu filelere gönderdi. İlk yarıyı 1-0 yenik bitiren Gölcükspor, ikinci yarının hemen başında Berke’nin golüyle eşitliği sağlandı. 63’de ceza sahası içinde Fatih’in eline çarpan topta hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi, atışı yine Güney kullandı, skor 2-1 oldu.

AYDIN VE CENK ATILDI

5 dakika sonra Aydın Taşkın, ceza sahası içinde rakibini düşürdü, hakem tecrübeli oyuncuya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi, penaltıyı da verdi. Güney üçüncü kez topu başına geçti, kaleci İlyas’ı bir kez daha avladı. Maçın son dakikasında bu kez Cenk atıldı. Maçı 9 kişi tamamlayan Gölcükspor, Play-Off yarışında çok önemli yara aldı.