Gölcükspor, Altay ile oynuyor

Kırmızı-Siyahlı ekibimiz ikinci hazırlık maçı için yarın Kartepe’nin zirvesine çıkıyor.

Temsilcimiz Green Park Otel sahasındaki maçta geçen sezon Play-Off finalinde Kocaelispor’u yenip 2.Lig’e yükselen Altay ile karşılaşacak.

KARTEPE’DE OYNANACAK

3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor, ikinci hazırlık maçı için yarın Kartepe’nin zirvesine çıkıp Green Park Otel sahasında Altay karşısına çıkacak. Maçın saat 16.00’da başlayacağı belirtildi. Kırmızı-Siyahlılar ilk hazırlık maçını Kocaeli Birlik ile oynamış ve golsüz berabere kalmıştı. Geçen sezon Play-Off finalinde Kocaelispor’u yenerek 2.Lig’e çıkan Altay, yaklaşık bir haftadır Green Park Otel’de kampta bulunuyor. Temsilcimizin güçlü rakibi karşısındaki performansı merak ediliyor.

SOL KANADA VE KALEYE TAKVİYE

Temsilcimiz yarından itibaren çalışmalarını günde tek idman programıyla sürdürecek. The Ness kampını 2 Ağustos Çarşamba günü bitirecek olan Kırmızı-Siyahlılar bir gün iznin ardından ikinci etap kampı için Afyon’a gidecek ve burada 4 hazırlık maçı oynayacak. Bu arada Gölcükspor’da transfer çalışmaları da sürüyor. Şu ana kadar 6 takviye yapan temsilcimizin sol kanada ve kaleye birer transfer daha yapacağı öğrenildi.