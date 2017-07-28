Gölcükspor, Altay’a 1-0 kaybetti

Yeni sezonla ilgili çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılar önceki gün Kartepe Green Park Otel sahasında Altay ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Teknik Direktör Ramiz Soydaş yeni gelen Ahmet ile Ömer Faruk dışında kadrodaki tüm futbolculara şans verdi.

SADECE İKİ İSİM OYNAMADI

3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor, ikinci hazırlık maçını önceki gün Kartepe’de Altay ile oynadı. Kartepe Green Park Otel sahasındaki maçta teknik patron Ramiz Soydaş, kadrodaki 27 futbolcudan 25’inae şan verdi. Takıma yeni katılan son transferler Ahmet Kutluer ile Ömer Faruk maçta oynamadı. Soydaş, ilk yarıda ideale yakın kadroyu sahaya sürdü. Bu yarıda maç dengeli geçti, Altay biraz daha etkili gözüktü. İzmir ekibi 30.dakikada öne geçti. İlk yarının 1-0 bitmesinin ardından Soydaş takımı tamamen değiştirdi. İkinci yarıda karşılıklı ataklar izlendi, gol olmadı. İlk hazırlık maçında Kocaeli Birlik ile golsüz berabere kalan Gölcükspor, ikinci hazırlık maçında yine 2.Lig ekibi karşısında 1-0 yenilgiden kurtulamadı. Teknik sorumlu Soydaş futbolcularının performansını beğendi, iyi yolda olduklarını söyledi. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz 2 Ağustos Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını İhsaniye ve Kavaklı’da sürdürecek. 3 Ağustos Perşembe günü izin yapacak olan takım ertesi gün kamp için Afyon’a gidecek.

FATİH SANDALLI AYRILDI

Bu arada Kırmızı-Siyahlı ekipte beklenmedik bir kayıp yaşandı. 2013-14 sezonunda Anadolu Üsküdar’dan gelen, çapraz bağ ameliyatı geçirdiği sezon dışında 3 sezon takımın değişmez stoperi olan Fatih Sandallı takımdan ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve prensip olanak anlaşmaya varılmıştı. Henüz resmi sözleşme yapılmayan tecrübeli futbolcunun Başkan Ahmet Şahin ile görüşüp izin istediği öğrenildi. Şahin’in, “Gitme düşüncesindeki futbolcuyu tutmak doğru değil” diyerek izni verdiği belirtildi. Gölcükspor ile 130 bin TL’ye el sıkışan Fatih Sandallı’ya Şanlıurfa Karaköprü’nün 200 bin TL dolayında bir teklifi olduğu, büyük olasılıkla bu ekibe imza atacağı belirtildi.