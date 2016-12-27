Gölcükspor, Bartu’yu aldı

Ligin ilk yarısının son haftalarındaki çıkışıyla Play-Off yarışına ortak olan Gölcükspor, devre arasın kampı için Antalya’da çalışıyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna takviye yapmak istiyor. Kocaelispor altyapısından yetişen, bu sezon başında Çorum Belediyespor’a transfer olan stoper Taha Bartu ile anlaştı.

STOPER VE FORVET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Ligin ilk yarısında özellikle stoperde çok büyük sorun yaşayan Gölcükspor, bu bölgeye oyuncu bakıyor. Çorum Belediyespor’da bu sezon kadroya çok fazla giremeyen İzmitli oyuncu Taha Bartu’yu alan Kırmızı-Siyahlı ekip, bu bölgeye bir oyuncu daha alma istiyor. Ayrıca, forvet hattını da güçlendirmeyi düşünen Gölcükspor’un daha önce Kocaelispor ve Darıca GB forması da giyen Ahmet Kutluer’i gündemine aldı

PERŞEMBE GÜNÜ KOCAELİ BİRLİK İLE OYNUYOR

Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Gölcükspor, ilk hazırlık maçını da 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ile oynayacak. Kırmızı-Siyahlı ekip dünde iki çalışma gerçekleştirdi. Teknik Sorumlu Yusuf Tokuş, “Ligin ilk yarısının son haftalarında iyi bir çıkış yakalamıştık. Bu istikrarlı gidişimizi ligin ikinci yarısına da taşımak istiyoruz. Öncelikli olarak eksik yerlerime mutlak takviye yapmak zorundayız” dedi.