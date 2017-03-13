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Gölcükspor başkent yolunda

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Gölcükspor başkent yolunda
Çarşamba kendisi gibi son haftaların flaş takımı Ankara Demirspor’a konuk olacak Kırmızı-Siyahlı ekibimiz son çalışmasını bugün Kavaklı Tesisleri’nde yaptı.

Yarın sabah 10.00’da başkente hareket edecek olan kafile geceyi Grand Anadolu Otel’de geçirecek. Kırmızı-Siyahlı ekipte sakatlığı nedeniyle Tekirdağspor maçında takımdaki yerini alamayan Sedat’ın durumunun iyi olduğu, çarşamba günü oynayabileceği belirtildi. Temsilcimizde sarı kart cezalısı Yunus yarın olmayacak. Bilal, Cemal ile iki Fatih ise ceza sınırında bulunuyor.

İKİSİ DE ÇOK FORMDA

Gölcükspor son 18 maçta sadece bir kez kaybetti, son 5 maçta yenilgi almadı. Ankara Demirspor ise tam 11 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Bu süreçte 6 galibiyet, 5 beraberlik alan başkent ekibi Play-Off hattında yer alıyor. Çok formda iki takımın çarşamba günkü maçının büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Çarşamba günkü maç Cebeci Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak. Kırmızı-Siyahlı ekibimizin teknik sorumlusu Yusuf Tokuş, Play-Off yarışında kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, “En kötü yenilmeden dönmek istiyoruz” dedi. 

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