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Gölcükspor başlıyor

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Gölcükspor başlıyor
3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor yeni sezonun ilk çalışmasını yarın yapacak.

Saat 14.30’da kulüp lokalinde toplanacak olan takım tanışma ve yemeğin ardından İhsaniye Stadı’na geçecek ve saat 17.30’da antrenmana başlayacak. Ramiz Soydaş yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar 10 günlük çalışmanın ardından Ness Otel’de kampa girecek. 10 gün süreli kampta 3-4 hazırlık maçı planlanıyor. Bu arada yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süreçte 2 oyuncu transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Şahin: “Yine zorlu gruba düştük”

Gölcükspor başkanı Ahmet Şahin, grup kuralarını değerlendirdi. Şahin, geride kalan iki sezon zorlu gruplarda mücadele ettiklerini belirterek, “Yine dişli takımların bol olduğu grupta yer aldık. Kısmet, yapacak bir şey yok” dedi. Şahin, grupta 8-9 şampiyonluk adayı olduğundan söz etti, “Van, Diyarbekir, Yeni Ordu başta olmak üzere iddialı takım kuran, çok para harcayan takımların sayısı fazla. Ancak bu durum bizi endişelendirmiyor. Zira maçlar kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Geçen sezon başı Erzincan ile Karacabey favori gösteriliyordu, ikisi de Play-Off hattına giremedi. Bizim kimseden çekincemiz yok, mücadelemizi ortaya koyacağız. İnşallah bizim için güzel bir sezon olacak” dedi.

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