Gölcükspor berabere:1-1
Hafta içinde takımın başına Kayhan Çubuklu’yu getiren Gölcükspor, yeni teknik heyeti ile çıktığı ilk karşılaşmada galibiyeti kaçırdı.
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Tirespor’u konuk eden Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarını son dakikasında Devrim’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Kırmızı-Siyahlı ekip, ikinci yarının hemen başında penaltıdan kalesinde gördüğü golle skora eşitlik geldi. Golden sonra temsilcimizin galibiyet çabaları sonuç getirmedi, maçta 1-1 sona erdi.
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Etiketler : Gölcükspor, Tirespor
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