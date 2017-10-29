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Gölcükspor berabere:1-1

Gölcükspor berabere:1-1

Hafta içinde takımın başına Kayhan Çubuklu’yu getiren Gölcükspor, yeni teknik heyeti ile çıktığı ilk karşılaşmada galibiyeti kaçırdı.

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Tirespor’u konuk eden Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarını son dakikasında Devrim’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde bitiren Kırmızı-Siyahlı ekip, ikinci yarının hemen başında penaltıdan kalesinde gördüğü golle skora eşitlik geldi. Golden sonra temsilcimizin galibiyet çabaları sonuç getirmedi, maçta 1-1 sona erdi.
 

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