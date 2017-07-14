Gölcükspor, Berke Bıyık’ı bonservisiyle aldı

3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor, önemli bir transfer başarısına imza attı.

Kırmızı-Siyahlılar, geçen sezon Karagümrük’ten kiraladığı ve verim aldığı Berke Bıyık’ın transferi için bir süredir çaba gösteriyordu. Girişimler olumlu sonuçlandı. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, önce Karagümrük yönetimini bonservis konusunda, sonra da futbolcuyu gelmesi için ikna etti. 22 yaşındaki futbolcunun bugün takımla idmanlara başlayacağı ve önümüzdeki hafta içinde de resmi imzayı atacağı belirtildi.

Başkan Şahin, “Çok istediğimiz bir oyuncuydu. İyi ilişkilerimiz sayesinde kulübünü ikna ettik. Futbolcu zaten geçen yıl burada çok mutluydu. Onu ikna etmek hiç zor olmadı” dedi. Başkan Ahmet Şahin, ödeyecekleri bonservis bedelinin makul olduğunu da söyledi. Berke Bıyık geçen sezon Kırmızı-Siyahlı takımda 30 maç oynamış ve 12 gol atmıştı. Geride kalan sezon alt liglerde dikkat çeken isimler arasında yer alan yetenekli futbolcu birçok takımın takibindeydi.

SÖZLEŞMESİ 3 VEYA 4 YILLIK OLACAK

Geçen yıl kiralık geldiği Gölcükspor’da harikalar yaratan Berke Bıyık bu kez bonservisiyle birlikte alındı. Kırmızı-Siyahlı kulübün 22 yaşındaki golcü isimle 3 veya 4 yıllık sözleşme yapması bekleniyor.