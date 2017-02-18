Gölcükspor, Beylerbeyi’ni ağırlıyor

İçerideki Kozan galibiyetinin ardından hafta içi lider Sancaktepe’den bir puanla dönerek başarılı gidişatını sürdüren 3.Lig 1.gruptaki temsilcimiz Gölcükspor, yarın sahasında Beylerbeyi ile karşı karşıya gelecek.

Averaj farkıyla Play-Off hattının altında olan Kırmızı-Siyahlılar yarın kazanarak yeniden ilk 5 içindeki yerini almaya çalışacak.

Temsilcimizde hafta içindeki maçta ikinci sarıdan atılan Ömer dışında eksik yok. Teknik patron Yusuf Tokuş, transferin son günü takıma dahil edilen Emre Kart’ı henüz olmadığı için kadroya almadı. Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak. İstanbul’daki ilk maçı Kırmızı-Siyahlı ekibimiz 2-1 kazanmıştı.