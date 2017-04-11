Gölcükspor bunu hiç beklemiyordu

Pazar günü sahasında Kütahyaspor’u yenip Play-Off hattıyla aradaki puan farkını 1’e indirme planları yapan Gölcükspor’da evdeki hesap çarşıya uymadı.

Uzun süre golsüz devam eden maçta Kırmızı-Siyahlı ekibimiz son dakikalarda riskleri iyice alıp saldırınca, can derdindeki Kütahyaspor kontratakta golü buldu.

Sahadan 1-0 yenik ayrılan temsilcimiz ummadık bir sonuçla karşılaştı, büyük şok yaşadı. Play-Off hattıyla arasındaki 4 puanlık fark değişmeyen Gölcükspor’un son üç haftada işi oldukça zor. Temsilcimiz bu hafta ateş hattındaki Karacabey’e konuk olacak. Sonrasında Bayburt’u ağırlayacak ve sezonu Kocaelispor deplasmanıyla bitirecek.

