Gölcükspor bunu hiç beklemiyordu

Uzun süre golsüz devam eden maçta Kırmızı-Siyahlı ekibimiz son dakikalarda riskleri iyice alıp saldırınca, can derdindeki Kütahyaspor kontratakta golü buldu.
Sahadan 1-0 yenik ayrılan temsilcimiz ummadık bir sonuçla karşılaştı, büyük şok yaşadı. Play-Off hattıyla arasındaki 4 puanlık fark değişmeyen Gölcükspor’un son üç haftada işi oldukça zor. Temsilcimiz bu hafta ateş hattındaki Karacabey’e konuk olacak. Sonrasında Bayburt’u ağırlayacak ve sezonu Kocaelispor deplasmanıyla bitirecek.
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