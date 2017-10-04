Gölcükspor çift idman yaptı

Sabah Kavaklı sahasındaki çalışma tempolu koşularla başladı, istasyon ile devam etti. Şut çalışmasının ardından idman minyatür kale maçla sona erdi.

Antrenmana diş randevusu alan Ahmet Özer katılmadı. Akşam yine Kavaklı’da istasyon çalışması yapıldı. Bu idmana izinli Berke katılmadı. Bu arada Kırmızı-Beyazlı ekipte teknik patron Ramiz Soydaş Pazarspor deplasman uçağına yetişemeyen Aydın Taşkın’ı antrenmanlara almıyor. Yönetim kurulunun bu futbolcuyla ilgili bu akşamki toplantıda karar alması bekleniyordu.