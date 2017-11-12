Gölcükspor dağıldı: 2-5

83’de kaleci İlyas kırmızı kart gördü, üç oyuncu değişikliği hakkını kullanan Gölcükspor’da kaleye Furkan geçti.

BERKE SAKATLANDI

İki hafta önce Ramiz Soydaş’ın istifasından sonra takımın başına Kayhan Çubuklu’yu getiren Gölcükspor, yeni teknik heyeti ile çıktığı iki maçta 1 puan alabilmişti. Bugün de evinde grubun şampiyon adayını konuk eden Gölcükspor, maçın hemen başında 1-0 geriye düştü. 18’de ise adalesinde zorlama olan Berke Bıyık, yerini Ahmet Kutluer’e bıraktı. Ahmet, 26’da Gölcükspor’a eşitliği getiren golü attı. Konuk ekip ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIYA ÜÇ DEĞİŞİKLİK HAKKINI KULLANARAK BAŞLADI

Maçın ilk yarısında Berke Bıyık’ı zorunlu olarak değiştiren Gölcükspor, 37’e ise Emre Oral’ın yerine Furkan’ı oyuna aldı. İkinci yarının hemen başında da Kaptan Sedat çıktı, yerine Oktay oyuna girdi. İkinci yarıya başlarken üç değişiklik hakkını kullanan Gölcükspor, bu yarıda çok daha dirençli bir futbol ortaya koydu. 74’de Oktay’ın çaprazdan vurduğu şutla farkı 1’e indirip, umutlandı. Ancak konuk ekip Emre Avcı’nın serbest atıştan attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı. 90+6’da konuk ekip bir gol daha buldu, maçı da 5-2 kazandı.