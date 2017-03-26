Gölcükspor, deplasmanda yok:4-1

Ligin ikinci yarısında kendi sahasındaki başarısın deplasmanda gösteremeyen Gölcükspor, bugün de Hatay’da Erzin Belediyespor karşısında 4-1 mağlup oldu.

İki hafta öncede de Ankara deplasmanında Demirspor’a kaybeden Kırmızı-Siyahlı ekip, Play-Off yarışının iki puan gerisinde kaldı. BERKE’NİN GOLÜ YETMEDİ Düşme hattının hemen üzerinde yer alan rakibi karşısında maçın hemen başında 1-0 geriye düşen Kırmızı-Siyahlı ekip, Berke ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, ilk yarının sonlarında ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Ömer ve Cenk gibi hücum oyuncularını sahaya süren Gölcükspor’un çabası sonucu değiştirmedi, maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

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