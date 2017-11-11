Gölcükspor dur diyecek

Temsilcimizde sarı kart cezasını geçen maçta çeken kaptan Sedat takıma döndü. Son iki maçı gol atamayan kaybeden Turgutluspor Gölcük’e bir hayli moralsiz geliyor. Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı İstanbul bölgesinden Ozan Bileyci yönetecek.