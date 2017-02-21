Gölcükspor emin adımlarla

Beylerbeyi galibiyetiyle yeniden Play-Off hattına çıkan Gölcükspor’da başarılı gidişat sürüyor.

Son 15 maçta sadece 1 yenilgi alan, istikrarlı bir performans ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar emin adımlarla yoluna devam ediyor.

“BİR DAHA AŞAĞIYA İNMEYİZ”

2-1 kazanılan Beylerbeyi maçı sonrasında değerlendirmede yapan Başkan Ahmet Şahin, “Rakibimiz kümede kalma mücadelesi veriyor, zor olacağını biliyorduk. İlk 20 dakika içerisinde yakaladığımız 3 pozisyon var, tempolu oyun sonrasında biraz duraksadık. Bu da doğaldı. Öne geçtik ancak beraberlik golünü yedik. Rakibin 1-1’den sonraki oyunu yavaşlatma düşüncesi normaldi. İkinci golü atarak istediğimizi aldık. Dün kazanacağımızdan emimdim. Yüce yaratana hamdolsun yeniden Play-Off hattındayız. İnşallah bundan sonraki süreçte bir daha aşağıya inmeyeceğiz. Bu haftaki Erzincan maçının ardından dinleniyoruz. Hem sakatların düzelmesi, hem yeni gelenlerin uyumu için bu ara bize iyi gelecek” dedi.

“HEDEF İÇİN KENETLENDİK”

Şahin kadrolarının zenginleştiğini belirterek, “Ara dönemde aldığımız Fatih Yiğen dün uzun toplarda faydalı oldu. Diğer transferimiz Emre Kart da gelişim gösteriyor, bay haftasından sonra takıma katılmış olacak. Her oyuncumuz çok değerli. Alt yapıdan gelen Bahattin iyi oynadı, golünü de attı. Dün iyi bir atmosfer vardı. Taraftar sayımız yeterli düzeyde olmasa da fena değildi. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız soyunma odasına gelerek takımı tebrik ettiler. Camia olarak hedef için kenetlenmiş durumdayız” dedi. Kırmızı-Siyahlı kulübün Başkanı Ahmet Şahin, şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak, “Sancaktepe’yi yenmiş olsak iddiamız var derdim, kazanamadığımız için böyle bir ihtimal kalmadı gibi. Benim gözlümden geçen Kocaelispor, Sancaktepe’yi geçsin şampiyon olsun, biz Play-Off’taki rakiplerle baş edebiliriz. İnşallah bu yolun sonunda iki takım da 2.Lig’e çıkar” dedi.

“YARIŞ ÇOK ZORLU GEÇECEK”

Teknik patron Yusuf Tokuş da görüşlerini belirtirken, “ Ligin ikinci yarısında maçların zorluk derecesi çok yüksek. İçerde kazanıp, dışarda yenilmediğimiz sürece Play-Off hattında kalırız. Bayburt yine galip, Ankara Demir geliyor. Bunlar bizi zorlayacak takımlar. Çok zorlu bir Play-Off yarışı olacak. Şampiyonluk şansımızın bittiğini de düşünmüyorum. 3-4 maçlık seri yaparsak potaya gireriz” dedi. Tokuş Berke’nin pozisyonlarından birinin penaltı, diğerinin ise gol olduğunu, hakemin ikisini de vermediğini sözlerine ekledi. Kırmızı-Siyahlılar Pazar günü deplasmanda oynayacakları Erzincanspor maçının hazırlıklarına bugün başladılar.