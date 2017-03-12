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Gölcükspor fırtınası dinmiyor; son 18 maçta tam 35 puan 

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Gölcükspor fırtınası dinmiyor; son 18 maçta tam 35 puan 
3.Lig 1.Grup’ta Gölcükspor fırtınası kolay dinecek gibi değil.

Son 18 maçta 1 kez kaybeden Kırmızı-Siyahlılar bu süreçte 9 galibiyet, 8 beraberlikle tam 35 puan topladı. Cuma mesaisinde Tekirdağspor’u 1-0 yenen, istikrarlı gidişini sürdüren Kırmızı-Siyahlılarda Başkan Şahin ile teknik sorumlu Tokuş değerlendirmelerde bulundu.

ŞAHİN: “GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI”

Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, maç sonrasında yaptığı açıklamada oyunun büyük bölümünde vakit geçiren, zamandan çalan Tekirdağspor’a tepki gösterdi. Başkan Şahin,  “Oyun yatarak oynanmıyor. Hocalar da buranın çocukları, bilemiyorum yatarak oynayın dememişlerdir sanırım. Tekirdağ’da yatarak oynanır diye genel bir eğitim var galiba. Bunu değiştirmeleri lazım, bu şekilde bir yere varamazlar. Bizim takım gayet güzel oynadı, futbol oynadı, keşke rakip de oynasaydı. Çok güzel bir atmosfer vardı, demek isteyince oluyor. Diğer maçlarda da bu tabloyu görmek istiyoruz” dedi.

TOKUŞ: “TRİBÜNE GÖNDERİLMEM YANLIŞTI”

Teknik patron Yusuf Tokuş maçla ilgili olarak, “Oyuna gol kaçırarak başladık. 3. Dakikada gol kaçırdık, ister istemez bir gerginlik oluyor. Sami‘nin pozisyonunun yüzde yüz penaltı olduğundan eminim, ama gol için, içeriden çıkarılan pozisyonlar için bir şey söyleyemem. Attığımız gol de ofsayt olabilir” dedi. Tokuş, dışarı alınmasıyla ilgili olarak ise, “Ben orada gayri ihtiyari dışarda olan bir topa vurdum, hakem beni dışarı aldı. Bir hocayı topa vurması ile dışarı alamazsın, bu kadar ucuz olmaması lazım. Sonra ortalık geriliyor, germeyin o zaman. Hakeme hakaret yok, küfür yok, hiç bir şey yok, topa vurdum diye beni dışarı alıyor, bunlara dikkat etmeleri lazım” dedi.

“BU SAATTEN SONRA LİG DAHA HEYECAN VERİCİ OLACAK”

 Teknik patron Yusuf Tokuş Tekirdağspor açıklamasının devamında, “Bazı takımlar öne geçtiklerinde veya 1 puana oynadıkların da yatıyorlar, oyundan ve zamandan çalıyorlar. Biliyorsunuz geçen sene 6 tane maçı verdik. Bizler her zaman çıkıp aslanlar gibi oynadık. Bu şekilde yapan takımları da uyarıyorum. Lütfen herkes normal futbolunu oynasın. Sonuçta yatsa da kalksa da eğer takımınız iyi değilse, dirençli değilse zaten mağlup oluyorsunuz. Bu bizim de başımıza geliyor. Biz de mağlup olduk, ilk defa olmuyor ki.  6 tane mağlubiyetimiz var, hiç birinde vakit geçirip zaman çalma gibi olaylara girmedik. O şekilde oynadığınızda ALLAH yardım ediyor” dedi. Tokuş son olarak, “ Lig bu saatten sonra daha heyecan verici olacak. Özellikle Ankara Demir maçı bizim için final niteliğinde olacak. İnşallah bu çocuklar orada da aslanlar gibi mücadelelerini yapacak, yenilmeden döneceğiz” dedi.

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