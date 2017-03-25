Gölcükspor, Hatay’da

3.Lig 1.Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Gölcükspor günü Hatay deplasmanında geçirecek.

Temsilcimiz alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Erzin Belediyespor’a konuk olacak. Kırmızı-Siyahlılarda sakat veya cezası bulunmuyor. Ankara Demir maçında atılan Cenk 1 maçlık cezasını Cizre maçında çekti, yarın takımdaki yerini alacak.

Son dış saha galibiyetini 27 Kasım’daki Kütahya maçında alan, 6 maçtır kazanamayan Kırmızı-Siyahlılar bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Temsilcimiz dışarda üç aylık 3 puan hasretine bugün son vermek istiyor. Erzin İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak maçı Şırnak’tan Hüseyin Çiftsüren yönetecek. İlk yarıdaki maç 0-0 bitmişti.