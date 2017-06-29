Gölcükspor, iç transferi bitiriyor

Yeni sezonda ekonomik yönden küçülmeye giden Gölcükspor, buna rağmen Play-Off hedefinden vaz geçmiyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip, öncelikli olarak iç transferi bitirmeye çalışıyor. Sözleşmesi biten ve devam eden oyuncularla yapılan görüşmeler sonunda 12 isimle büyük oranda anlaşma sağlandı.

AYDIN, CENK VE SEDAT TAMAM

Kırmızı-Siyahlı ekip, geçen yıl takımın tecrübeli isimlerinden Aydın Taşkın, Sedat Cengiz ve Cenk Cengiz ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı. İki yıldır Kırmızı-Siyahlı ekibin formasını giyen defansın sağında görev yapan Aydın Taşkın ile yapılan görüşmeler olumlu geçti, tecrübeli isim takımda kaldı. Orta sahada görev yapan Sedat Cengiz ile Cenk Cengiz de, takımda kalan diğer isimler oldu.

KALECİ İLYAS VE YUNUS’A ZAM YAPILDI

Kırmızı-Siyahlı ekipte, amatör kümeden gelip, takımın değişmez oyuncuları olan kaleci İlyas ile orta saha oyuncusu Yunus Özdemir’in sözleşmeleri devam ediyordu. İki yıl önce Değirmenderespor’dan alınan kaleci İlyas ile geçen yıl Derince Belediye Demirspor’dan gelen genç orta saha oyuncusu Yunus Özdemir’in performanslarından dolayı ücretlerinde iyileşme yapıldı.

GENÇLER SORUN ÇIKARMADI

Gölcükspor’un kendi altyapısından yetiştirdiği, A Takıma çıkardığı genç oyuncularla yapılan görüşmeler olumlu geçti. Bu oyunculardan Bahattin, Tolunay ve Erdem, yeni sezon A takım kadrosunda yer alacaklar. Bu oyunculardan Bahattin geçen yıl lig maçlarında forma şansı buluyordu. Teknik ekibin genç oyuncuya, yeni sezonda daha çok süre vermesi bekleniyor.