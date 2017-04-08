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Gölcükspor için tek ihtimalli maç 

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Gölcükspor için tek ihtimalli maç 
3.Lig 1.grupta Play-Off’u inatla zorlayan Gölcükspor günü evinde Kütahyaspor maçıyla geçirecek.

Kırmızı-Siyahlı ekibimiz düşme hattındaki rakibini yenip Play-Off hattıyla arasındaki farkı 1’e indirmek, umutlarını arttırmak istiyor. Temsilcimizde 4 sarı kart cezalıları Berke ile Mehmet bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

Teknik patron Yusuf Tokuş rakibin can derdinde olduğunu belirterek, “En zorlu maçlarımızdan birini oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Sivas bölgesinden Yakup Bakır yönetecek. İlk maçı Kırmızı-Siyahlı ekibimiz 4-0 kazanmıştı. 

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