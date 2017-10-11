Gölcükspor ile Darıca G.B disipline sevk edildi

Hukuk kurulu, raporları dikkate alarak iki takımı da disipline sevk etti. Darıca G.B 6 sporcusunun sarı kart görmesinden dolayı sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderilirken, Gölcükspor hem sportmenliğe aykırı hareket, hem de saha olaylarından PFDK’ya gönderildi. PFDK'nın yarın yapacağı toplantıda cezalar belli olacak. Her iki kulübe sportmenliğe aykırı hareketten para cezası, Gölcükspor’a ise saha olaylarından para cezası ile uyarı gelmesi bekleniyor.