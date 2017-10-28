Gölcükspor ile Darıca G.B, evlerinde

Tire 1922’yi konuk edecek olan temsilcimiz kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyor. İzmir ekibinin deplasman karnesi iyi. Dışarıda 5 maça çıkan Tire 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, sadece bir kez kaybetti. Temsilcimizde Onur Özcan 4 sarı kart cezalısı, Furkan Öztürk ise sakat. Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Muş bölgesinden M.Şükrü Közcü yönetecek.

DARICA, LİDERLE OYNUYOR

Gruptaki diğer temsilcimiz Darıca G.B ise lider Turgutluspor’u ağırlayacak. Geçen hafta Diyarbekir deplasmanında son dakika golüyle ilk acıyı tatan temsilcimiz hırsını liderden çıkarmaya çalışacak. Darıca İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Hatay bölgesinden Hamit Basık yönetecek.