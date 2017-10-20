Gölcükspor ile Darıca G.B uzaklarda

GÖLCÜK, VAN’A KONUK

3.Lig 2.grupta ilimizi temsil eden Gölcükspor, geçen hafta Erok deplasmanında kazanıp aradığı morali bulmuş ancak hafta içinde teknik direktör Ramiz Soydaş’ın istifasıyla şok yaşamıştı. Kırmızı-Siyahlılar günü zorlu Van deplasmanında geçirecek. Takımı sahaya alt yapı antrenörleri Hüseyin Gülister ile Mustafa Çelik çıkartacak. Van Büyükşehir ile Gölcükspor’un iç ve dış saha performansları aynı. Doğu ekibi evinde, temsilcimiz ise dışarıda 2 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Van Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak maçı Zonguldak bölgesinden Hakan Ergin yönetecek.

DARICA, DİYARBAKIR’DA

Grubun şampiyonluk adayları arasında yer alan Darıca G.B günü uzak deplasmanda geçirecek, Diyarbekir’e konuk olacak. Liderin 2 puan gerisinde, grubun namağlup takımları arasında yer alan Sarı-Yeşilli ekibin işi kolay olmayacak. Diyarbekir evinde oynadığı 4 maçın ikisini kazanıp birinde berabere kaldı, birini kaybetti. Darıca G.B ise deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Seyrantepe Spor Kompleksinde oynanacak ve saat 14.00’de başlayacak maçı İstanbul bölgesinden Ozan Bileyci yönetecek.