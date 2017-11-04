Gölcükspor ile Darıca G.B zorlu deplasmanda

Yeni teknik direktörü Kayhan Çubuklu yönetimindeki ilk maçında berabere kalan Gölcükspor grubun şampiyonluk adaylarından Diyarbekirspor karşısına çıkacak. Seyrantepe Spor Kompleksi’ndeki maç saat 13.00’te başlayacak. Hakem Aydın bölgesinden Eren Özyemişciler. 12 puanla 11’inci sırada yer alan Kırmızı-Siyahlıların 20 puanla üçüncü durumdaki rakibi karşısında işi hiç kolay olmayacak.

Kırmızı-Siyahlı ekipte 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen kaptan Sedat yarınki maçta yer alamayacak. Grubun iddialı takımları arasında yer alan Darıca G.B ise ateş hattındaki 1461 Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak. Mücadeleyi Aksaray’dan Volkan Okur yönetecek. Sarı-Yeşilli ekibimiz 19 puanla dördüncü, Trabzon ekibi ise 10 puanla 15’inci sırada yer alıyor.