Gölcükspor ile Darıca G.B’de moraller bozuk

Teknik direktör Ramiz Soydaş’ın istifası sonrasında alt yapı antrenörleriyle Van Büyükşehir deplasmanına çıkan Gölcükspor, öne geçme avantajına rağmen 3-1’lik skorla sahadan başı önde ayrıldı. Kırmızı-Siyahlı ekibimiz üst üste iki deplasman galibiyetinin ardından Van seferinden eli boş dönünce üstlere yaklaşma fırsatını kullanamamış oldu. Bu maçta diz bağlarından sakatlanan Furkan Öztürk’ün 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Ayrıca 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Onur Özcan da bu haftaki maçta yok. Temsilcimiz bu hafta evinde 1 puan üzerindeki Tire 1922 ile karşılaşacak.

DARICA GB LİDERİ BEKLİYOR

Geçtiğimiz haftaya kadar grubun yenilgisiz takımları arasında yer alan Darıca G.B ise Diyarbekir deplasmanında son dakika golüyle yıkıldı. Sezonun ilk acısını tadan Sarı-Yeşilli ekibimiz Play-Off hattındaki yerindi kaldı ancak liderle arasındaki fark 5’e çıktı. Temsilcimiz bu hafta sahasında lider Turgutluspor ile kozlarını paylaşacak.