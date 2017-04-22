Gölcükspor ile final yapacağız: 0-0

Kocaelispor bugün Erzincan deplasmanında maalesef istediğini alamadı.

İlk 15 dakika dışında oyunun hakimi ev sahibi takımdı. Yeşil-Siyahlılar uzatmalarda Ali Keten ile elverişli pozisyonu kullanamadı. İşini son maça bırakan Kocaelispor’a Play-Off bileti için Gölcük karşısında bir puan gerekiyor.

İLK 15 DAKİKA POZİSYONLARIMIZ VAR

Maç güneşli ama oldukça rüzgarlı bir havada oynandı. İlk yarıda rüzgar Kocaelispor’a karşı oynadı. İlk önemli atan Kocaelispor’dan geldi. 4 dakikada Sefa’nın şutunda top yandan auta gitti. 8.dakikada Burak Süleyman elverişli durumdaydı, savunma topu kornere çeldi. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 12.dakikada gole çok yaklaştı. Özgür karşı karşıya kaldı vuruşunda top kaleciden döndü, Sinan tamamlamak istedi kaleci bu kez meşin yuvarlağı kornere attı. Ev sahibi ilk 15 dakika yediği baskıyı atlatıp ilk atağını 22.dakikada geliştirdi. Atilla ceza sahasında düştü penaltı bekledi ama hakem devam dedi. 1 dakika sonra Cenk’in şutunda Can başarılıydı. İlk yarının son atağı da Kocaelispor’dan geldi. Burak Süleyman iyi bir pas çıkardı ama Sinan yetişemedi. Devre golsüz geçildi.

UZATMALARDA ÇOK NET KAÇIRDIK

İkinci yarının başında ev sahibi ekipten Safa talihsizlik yaşadı, kısa süreli panik yaşandı. Ters bir pozisyonda dili boğazına kaçan futbolcu hemen hastaneye kaldırıldı. 63’de Sinan’ın güzel şutunda top direği sıyırdı. 70’de Erzincan mutlak bir gol kaçındı. Kocaelispor savunmanın ofsayt diye durakladığı pozisyonda Atilla kalecimizle karşı karşıya kaldı. Can ileriye çıkıp rakibinin açısını bozdu, mutlak bir golü kurtardı. 72’de Kadir Öge’nin ortasında Özbakır kafayla vurdu, sonuç gelmedi. Sonraki dakikalarda ev sahibi takım ataktı. Kocaelispor hakemin 5 dakika uzatma işaretinden sonra uyandı. Birinci uzatma dakikasında Ali Keten tek başına ceza alanına girdi, kaleciyle karşıya net pozisyondaydı son anda Erzincanlı futbolcu ayak koyup kornere attı. 4. Uzatma dakikasında kornerden gelen ortada karambol yaşandı, Kocaelissporlu futbolcular topu bir türlü ağlara gönderemedi. Maç 0-0 bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

4' Kocaelispor'da Sefa vurdu, top yandan auta çıktı.

8' Kocaelispor atağında Burak Süleyman yakın mesafeden vurdu, defans topu kornere çeldi.

12' Kocaelispor'da Özgür kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topa Sinan vurdu kaleci Bilal topu kornere çeldi.

22' Erzincanspor'da Atilla ceza alanı içinde düştü, penaltı bekledi ancak hakem penaltı kararını vermedi.

23' Erzincanspor atağında Cenk uzaktan vurdu, top kaleci Can'da kaldı.

Rüzgara karşı oynayan futbolcular zaman zaman zor anlar yaşıyor.

35' Kocaelispor'da Burak Süleyman, Sinan'a güzel ara pası attı. Sinan bu pasa yetişemedi.Net bir pozisyon kaçtı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

Maç Erzincanspor'un vuruşuyla başladı.

50' Erzincanspor'da Safa'nın dili boğazına kaçınca büyük panik yaşandı.Safa ambulans ile hastaneye kaldırılırken yerine Ömer oyuna girdi.

61' Erzincanspor'da Alihan çıktı, yerine Ahmet oyuna girdi.

63' Kocaelispor'da Sinan çaprazda güzel vurdu,top direği yaladı.

65' Kocaeispor'da Özgür çıktı, yerine Oğuzhan oyuna girdi.

72' Kocaelispor'da Kadir Öge ortaladı, Burak Özbakır kafayla vurdu, top auta çıktı.

80' Erzincanspor'da Cenk çıktı, yerine Berkant oyuna girdi.

80' Kocaelispor'da Burak Süleyman çıktı, yerine Şenol oyuna girdi.

83' Kocaelispor'da Burak Özbakır çıktı,yerine Mehmet oyuna girdi.

90' Hakem maçı 5 dakika uzattı.

90+1' Kocaelispor atağında Ali Keten yüzde yüzlük pozisyonu değerlendiremedi.