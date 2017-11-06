Gölcükspor inişte
Son üç maçta tam 8 puan kaybeden Gölcükspor 11’nci haftanın ardından 14’ncü basamağa kadar indi.
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Ramiz Soydaş’ın istifasının ardından yardımcı antrenörlerle çıktığı Van deplasmanından eni boş dönen temsilcimiz, yeni teknik direktörü Kayhan Çubuklu yönetimindeki iki maçta ise bir beraberlik, bir yenilgi aldı. Play-Off hattının 7 puan gerisinde kalan Gölcükspor’un düşme hattına uzaklığı ise 5’e indi. Kırmızı-Siyahlı ekibin önünde zorlu bir fikstür var. Bu hafta evinde şampiyonluk adayı Turgutluspor ile oynayacak temsilcimiz ardından alt sıralardaki 1461 Trabzon deplasmanına çıkacak, sonra da düşme hattındaki Kırıkhan’ı ağırlayacak.
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Etiketler : Gölcükspor, Kayhan Çubuklu
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