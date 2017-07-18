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Gölcükspor istasyon çalıştı

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Gölcükspor istasyon çalıştı
Gölcükspor pazar günkü iznin ardından dün hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

 Yağmur altındaki çalışmada futbolcular bir hayli istekli gözüktü. Kavaklı sahasındaki çalışmaya 32 futbolcu katıldı. Isınmanın ardından istasyon çalışması yapıldı. Teknik direktör Ramiz Soydaş antrenmanda futbolcularını bir hayli terletti. Takıma geç katılan Onur Özcan gençlerle koşu yaptı. Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin idmanın sonuna yetişti ve teknik direktör Ramiz Soydaş ile görüştü. Soydaş, çalışmaların son derece iyi gittiğini Başkan Şahin’i iletti.

Kırmızı-Siyahlılar dünü ise çift idmanla geçirdi. Sabah Kavaklı’da yapılan idmanda gençler yarım sahada çift kale, diğerleri ise koşu ve istasyon çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde beyaz ve yeşil yelek giyen futbolcular geniş alanda pas, top çevirme ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Yeni transfer Berke’nin bu akşamki idmana gelmesi bekleniyordu. Bu arada Gölcükspor tesislerindeki tadilat çalışmaları sona erdi. Tesisler baştan aşağıya yenilendi. Başkan Ahmet Şahin, “Tesislerimiz pırıl pırıl oldu. Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş’e, başkan yardımcılarımız Levent Değirmenci ve Kemal Kahraman’a teşekkür ediyoruz” dedi.

 

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