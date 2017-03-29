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Gölcükspor kafaya takmıyor

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Gölcükspor kafaya takmıyor
Geçtiğimiz hafta Erzin Belediye deplasmanında 4-1 kaybedip Play-Off yolunda yara alan Gölcükspor bir günlük iznin ardından dün Van Büyükşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Kavaklı Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda sakatlığı bulunan Sami takımdan ayrı düz koşu yaptı. Isınmanın ardından 2’ye 2 adam geçme, durdurma, şut çalışması yapıldı, en son çift kale maçla idman tamamlandı. Çekişmeli geçen çift kalede gol olmadı.

 Antrenmanı ziyaret eden Gölcük Pazarcılar Odası yönetimi takıma baklava ziyafeti çekti. Teknik patron Yusuf Tokuş, Erzin yenilgiyle ilgili olarak, “Rakım yüksekti, stresliydik, üstüne şanssız goller yedik. Play-Off’a oynayan takımlar bu tür kayıplar verebiliyor. Bu yenilgiye kafamıza takmıyoruz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor yenilmese hem kendileri, hem bizim için çok iyi olacaktı. Yapacak bir şey yok. Telafi edeceğiz” dedi.

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