Gölcükspor kolay maçı zora soktu

Bu sezon Gölcükspor’un maçlarını çok fazla izleme şansını bulamıyorum. Ligin ilk yarısında lider Sancaktepe ile oynanan maçı izlemiştim. Uzun bir aradan sonra Tekirdağspor maçında Gölcükspor’u izleme şansını buldum.

Kocaelispor’un Tekirdağspor ile yaşadığı rekabetten dolayı, bu takımla ilimizin diğer kulüplerinin de oynadığı maçlarda anlamlı hale geldi. Cuma günü bunu bir kez daha yaşadık. Hem Gölcükspor’un Play-Off şansının bulunması, hem de Tekirdağspor ile oynamamız, maça ilgiyi arttırmıştı. Yıllardır Gölcükspor’u takip ederim, ilk kez bu kadar kalabalık, bir o kadar da coşkulu bir taraftar grubu gördüm.

Tribündeki bu coşku sahaya da yansıdı. Maçın başlaması ile birlikte Gölcükspor, oyunu rakip sahaya yıktı, sol kanattan Sami’nin getirdiği toplarda fırsatlar buldu. Henüz 4’üncü dakikada 1-0 öne geçebilirdi. Sami’nin getirdiği topta Bilal, altı pastan topu auta attı. İlk dakikalarda sol kanadı kullanan Gölcükspor, ilk 20 dakikada Bilal ve Berke ile net fırsatları kullanamadı. 21’inci dakikadaki pozisyonda Berke’nin şutunu rakip defans çizgiden çıkardı. Bu pozisyonda Gölcükspor yedek kulübesinde teknik ekip ve futbolcular, topun çizgiyi geçtiğini belirtip, yoğun itirazda bulundular. Gölcükspor’un ataklarından bunalan Tekirdağspor’un İzmitli teknik adamı, sağ bekini 23’üncü dakikada değiştirmek zorunda kaldı. Bu değişiklikte Gölcükspor’un ataklarını önlemeye yeterli olmadı. İlk yarının son dakikasında da Sami’nin ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda da hakem penaltıyı veremedi.

Gölcükspor’un ilk 45 dakikadaki iştahı, istekli oyunu gol getirmedi. Maçın ikinci yarısında da Gölcükspor’un atakları vardı. Bu yarıda Sami yoruldu, ataklar genelde sağ kanattan geldi. Sağ bek Aydın’ın getirdiği toplarda Berke yararlanamadı. Gol de gelmeyince Gölcükspor’da oyun biraz bireyselleşmeye başladı. Cenk, Cemal ve Berke basit oynamak yerine, çalım atmayı tercih edince, sıkıntı yaşandı.

Gölcükspor’un oyuncu yapısı kontra atak futbolu oynamaya daha uygun. İlk yarıda Tekirdağspor defansı, oyunu orta sahaya yakın kabul edince, bu Gölcükspor’un işine yaradı. Kanatlardan getirilen toplarda çok fırsat buldu. Gol gelmeyince, Tekirdağspor’un direnci arttı, son bölümlerde yorgunluktan dolayı da sahasından çıkamadı. Gölcükspor, kapanan Tekirdağspor defansını bu kez yan toplardan aşmak istedi. Korner atışında Onur’un kafa vuruşu çizgiden çıkartıldı. 78’de ise gol geldi. Yine korner atışında bu kez Onur arka direkte topu indirdi, sakatlanan Berke’nin yerine oyuna giren Ömer, kale çizgisi üzerinde topa dokundu, topu filelere gönderdi.

Gölcükspor, çok rahat, farklı kazanacağı maçta son dakikalarda skoru koruma adına da panik yaptı. Konuk takım son dakikada 4 korner kullandı. Çok kolay kazanılması gereken maçı Gölcükspor zora soktu, 1-0’da olsa kazandı. Bu kadar gol pozisyonuna girilip, maç berabere bitseydi, çok yazık olurdu.