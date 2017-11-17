Gölcükspor kötü gidişe dur demek istiyor

SAAT 13.00’TE BAŞLAYACAK

Son üç maçta ancak 1 puan alabilen, 14’üncü sıraya kadar gerileyen Gölcükspor 13’üncü hafta mücadelesinde yarın 1461 Trabzon’un misafiri olacak. Kırmızı –Siyahlı ekipte kaleci İlyas kırmızı, Ömer Faruk ise 4 sarı kart cezalısı olduğu için yarın yok. Ayrıca sakat olan Berke ile Emre de takımdaki yerlerini alamayacak. Geçen haftaki maçta rakibine şiddetli bereketi nedeniyle disiplin kurulana sevk edilen İlyas’a 3 maç ceza geldi. Trabzon ekibi son haftalarda bir hayli formda. 3’te 3 yapan ekip bugünkü maça bir hayli moralli çıkacak. Temsilcimiz ise kötü gidişe dur demeye çalışacak. Suni çim zeminli Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 13.00 olarak belirlendi. Hakem Ankara’dan Onur Bingöl.