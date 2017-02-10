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Gölcükspor, Kozan sınavında

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Gölcükspor, Kozan sınavında
Geçen hafta deplasmanda Kızılcabölükspor’a 12 maç aradan sonra mağlup olan Gölcükspor, Play-Off hattında sadece 1 hafta kalabildi.

Kırmızı-Siyahlı ekip, yeniden Play-Off hattında kendisine yer bulmak, iddiasını devam ettirmek için sahasında Kozan Belediyespor karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Gölcük Şehir Stadı’ndaki karşılaşma 13.30’da başlayacak.

SEDAT VE SAMİ DÖNÜYOR, BERKE YOK
Kırmızı-Siyahlı ekipte, yarınki kritik maç öncesinde Sedat ve Sami sevinci yaşanıyor. Cezalı Sedat ile sakatlığı bulunan Sami, geçen hafta Kızılcabölükspor maçında forma giyememişlerdi. Cezası biten Sedat ile sakatlığı geçen Sami’nin Kozan Belediyespor maçında sahadaki yerlerini alacakları öğrenildi. Takımın genç forvet oyuncusu Berke ise 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. Berke’nin yerine Ömer’in ilk on birde şans bulması bekleniyor.

TOKUŞ, “TELAFİ EDECEĞİZ”
Gölcükspor Teknik Sorumlusu Yusuf Tokuş, geçen hafta 12 maçlık yenilmezlik serisine Kızılcabölükspor maçında son verdiklerini belirterek, “Bu bizim için beklemedik bir mağlubiyetti. Bu maçta kaybettiğimiz puanları, sahamızdaki Kozanspor maçında telafi etmek istiyoruz. Rakibimizin de durumu ortada. Zaten bu ligde kola maç yok. Her takım birbirine çelme takabiliyor. Biz artık hata yapmak istemiyoruz, Kozan engelini de mutlu geçip, hedeflediğimiz Play-Off yolunda galip gelmeyi istiyoruz” dedi.

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