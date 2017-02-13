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Gölcükspor lideri gözüne kestirdi

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Gölcükspor lideri gözüne kestirdi
Hafta sonu Kozan Belediyespor engelini Sedat’ın penaltı golüyle aşan, Play-Off’u ne kadar istediğini bir kez daha gösteren Gölcükspor şimdi gözünü çarşamba lider Sancaktepe Belediye ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.

Kırmızı-Siyahlılar maçın hazırlıklarına hiç ara vermeden önceki gün yaptığı çalışmayla başladı.

 Kozan karşısında zorlandıklarını ancak istediklerini aldıklarını söyleyen teknik patron Yusuf Tokuş, “Emin adımlarla hedefe yürüyoruz. Öyle veya böyle bu takım Play-Off’a kalacak. Sancaktepe deplasmanından da puansız dönmeye hiç niyetimiz yok. İlk maçta onları elimizden kaçırmıştık, rövanş maçını kazanmak istiyoruz” dedi.

Kırmızı-Beyazlı ekipte sarı kart cezalısı durumuna düşen Onur Özcan lidere karşı forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Tokuş’un bu futbolcunun yerine ara transferde alınan Fatih Yiğen’e şans vermesi bekleniyor. Temsilcimizde Cenk, Cemal, Fatih Sandallı ve Yunus ise 3’er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

 

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