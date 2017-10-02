Gölcükspor morallendi, Darıca G.B istediğini alamadı

Darıca G.B kendisi gibi üst sıralarda yer alan Erokspor karşısında gol yollarında etkili olamadı. Oyunun genelinde galibiyete daha yakın gözüken temsilcimiz iyi savunma yapan İstanbul ekibini geçemedi. Böylece Sarı-Yeşilli ekip evindeki ikinci maçında dördüncü puan kaybını yaparak, Play-Off hattının altına indi.

Son iki maçı 1 puanla geçiren Gölcükspor ise grubun en zayıf halkası Erciyes deplasmanında işi sıkı tuttu ve 3-0 gibi net bir skorla 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı-Siyahlılar grupta 9’ncu sırada kadar yükseldi. Grupta bu hafta derbi heyecanı var. Gölcükspor ile Darıca G.B, pazar günü Gölcük Şehir Stadı’nda kozlarını paylaşacak. İki takım bu sezon kupada eşleşmiş, Darıca’daki maçı ev sahibi takım kazanmıştı.