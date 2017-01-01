Gölcükspor, Pendikspor’a galip:2-0

Ligin ikinci yarısı öncesinde çalışmalarını Antalya’da sürdüren Gölcükspor, ikinci hazırlık maçında 2.Lig takımlarından Pendikspor’u 2-0 yendi. Kırmızı-Siyahlı ekibin gollerini ilk yarıda Berke ve Sedat attı.

GOLLER BERKE VE SEDAT’TAN GELDİ

Ligin ilk yarısının son haftalarındaki çıkışıyla Play-Off yarışına ortak olan Gölcükspor, devre arasın kampı için Antalya’da çalışmalarını devam ettiriyor. Antalya’da ilk hazırlık maçında bir diğer temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ile karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, maçtan 2-2 berabere ayrılmıştı. Dün 2.Lig takımlarından Pendikspor karşısında sınav veren Gölcükspor, ilk yarıda Berke ve Sedat’ın attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

BİLAL VE MEHMET SAKATTI

Gölcükspor, Antalya kampında ikinci hazırlık maçında Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlıkları bulunan sol bek Mehmet ile orta sahada görev yapan Bilal forma giymedi. Kırmızı-Siyahlı ekip, maça İlyas (Fırat), Kaan (Aydın), Murat (Selim), Fatih (Taha Bartu), Onur, Ahmet (Yunus Özdemir), Cenk (Emirhan), Cemal (Bahattin), Sami, Sedat ve Berke on biri ile çıktı.

GENÇLERİ DENİYOR

Ligin ikinci yarısı öncesinde 5 futbolcu ile yollarını ayıran Gölcükspor, giden oyuncuların yerine gençleri takviye yapmayı düşünüyor. Bu oyunculardan Kasımpaşa altyapısından Selim ile Çorum Belediyespor’dan Taha Bartu, önceki günkü maçta ikinci yarı forma giydiler. Mersin İY altyapısından da 3 oyuncunun da çalışmalara çıktığı öğrenildi. Gölcükspor kampta son hazırlık maçını 5 Ocak’ta oynayacak.