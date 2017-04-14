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Gölcükspor pes etmiyor:2-4

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Gölcükspor pes etmiyor:2-4
3.Lig temsilcimiz Gölcükspor, geçen hafta sahasında Kütahyaspor’a mağlup olup, Play-Off yarışında çok büyük yara almıştı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, bugün düşme korkusu yaşayan karacabey’i de plasmanda 4-2 yenip, Play-Off umutlarını son iki haftaya taşıdı.

İKİNCİ YARIDA MUHTEŞEM GÖLCÜKSPOR

Kırmızı-Siyahlı ekipte cezası biten Mehmet ve Berke Bıyık’ın yer aldığı Karacabey karşısında maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı. Gölcükspor, ikinci yarıya Sedat ve cenk’in yerine Ahmet ve Ömer'i alarak başladı. Kırmızı-Siyahlı ekip, önce Berke Bıyık ile eşitliği sağladı, hemen arkasınnan Cemal ile 2-1 öne geçti. İkinic yarıda oyuna giren Ömer ve Ahmet ile iki gol daha bulan te msilcimiz maçtan 4-2 üstün ayrıldı, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını ikiye inhdirdi.

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