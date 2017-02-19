Gölcükspor, Play-Off hattında:2-1

3.Lig temsilcimiz Gölcükspor, istikrarlı gidişini sürdürüyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip, bugün de Beylerbeyispor karşısında genç oyuncuları Bahattin ve Yunus’un attığı gollerle kazandı, iki hafta aradan sonra yeniden Play-Off hattına yükseldi.

GÖLCÜKSPOR İLK YARI 1-0 ÖNDE

Geçen hafta deplasmanda lider Sancaktepe’den 1 puan alan Gölcükspor, bugün sahasında Beylerbeyispor’u konuk etti. Henüz 2’inci dakikada Gölcükspor atağında Berke, ceza sahası içinde düşürüldü, maçın hakemi penaltı noktası yerine kendisini aldattığı için Berke’ye sarı kart gösterdi. 43’üncü dakikada Beylerbeyi kalecisi Alptekin sakatlandı, maç 8 dakika durdu. 45+2’de Gölcükspor’un golü geldi. Sedat’ın pasında Sami hareketlendi, ortasında Berke vuramadı. Arka direkte Bahattin’in vuruşu ile Gölcükspor, devreyi 1-0 önde bitirdi.

GOLÜ YEDİK, HEMEN CEVAP VERDİK

Maçın ilk yarısını 1-0 öne bitiren Gölcükspor, ikinci yarının hemen başında kalesinde eşitlik golünü gördü. Osman’ın şutunda konuk ekip eşitliği sağladı. Bu golden 4 dakika sonra Yunus Özdemir, ceza sahası dışında sert vurdu, topu Beylerbeyispor filelerine gönderdi, temsilcimiz yeniden öne geçti. Son 20 dakika oyundan düşen temsilcimiz, rakibine de çok fazla şans vermedi. 82’de Sedat’ın pasında Berke’nin şutu auta çıktı, maçı da temsilcimiz 2-1 kazandı.