Gölcükspor, Play-Off için

3.Lig 1.Grup’ta Play-Off yarışı yapan Gölcükspor, sahasında Tekirdağspor’u konuk edecek.

Bir maçı eksik, Play-Off hattının iki puan gerisinde yer alan Kırmızı-Siyahlı ekip, 15.00’de başlayacak maçı kazanıp, üst sıralarda kendisine yer bulmayı hedefliyor.

AHMET VE SEDAT SAKAT

Geçen haftaya maç yapmadan geçen Gölcükspor, Tekirdağspor karşılaşmasına çok daha iyi hazırlanma fırsatını buldu. Ligde en son Erzincanspor ile deplasmanda oynadığı maçta berabere kalan Kırmızı-Siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Ahmet ve Sedat’ın durumları tam olarak netleşmedi. Ligin ilk yarısında rakibine deplasman 2-1 yenilen temsilcimiz, bu maçında rövanşını almak istiyor.

TOKUŞ, “ARTIK HER MAÇ ÖNEMLİ”

Teknik Sorumlu Yusuf Tokuş, özellikle iç saha maçlarında puan kaybetmek istemediklerini belirterek, “Bundan sonra her maç çok önemli. Hem alt sıralar, hem de Play-Off yarışında çok büyük çekişme var. Biz öncelikli olarak sahamızda oynayacağımız maçlarda puan kaybet istemiyoruz. Tekirdağspor’u da yenip, yeniden Play-Off hattında kendimize yer bulmak istiyoruz” dedi.