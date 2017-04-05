Gölcükspor, Play-Off yarışını bırakmıyor:1-2

İLK YARI 1-0 ÖNDE
Geçtiğimiz hafta sonunda sahasında kaleci İlyas’ın atılmasıyla maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Gölcükspor, Van Büyükşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, hafta içi mesaisinde konuk olduğu Manavgatspor karşısında ilk 45 dakikada etkili bir oyun ortaya koydu. Sedat Cengiz ve Berke ile girdiği fırsatları değerlendiremeyen Gölcükspor, ilk yarının son dakikasında Cengiz’in düşürülmesi ile penaltı kazandı. Sedat Cengiz’in vuruşuyla da devreyi 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ GOL BERKE’DEN
Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Gölcükspor, ikinci yarının başında berke Bıyık’ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kırmızı-Siyahlı ekip, son dakikalara tam rahat girdi derken, 85’de kalesinde gördüğü golle fark bire indi. Kümede kalma mücadelesi yapan ev sahibi ekip, son dakikalardaki baskısı gol getirmedi, maçı 2-1 kazanan Gölcükspor, Çorum Belediyespor’un da kaybetmesiyle de yeniden Play-Off yarışında umutlandı.
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