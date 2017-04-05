  • BIST 89.037
  • Altın 148,751
  • Dolar 3,7028
  • Euro 3,9478
  • Kocaeli 18 °C

Gölcükspor, Play-Off yarışını bırakmıyor:1-2

»
Gölcükspor, Play-Off yarışını bırakmıyor:1-2
Son iki maçından 5 puan kaybeden Gölcükspor, bugün zorlu Manavgatspor deplasmanında Sedat Cengiz ve Berke’nin attığı gollerle 2-1 galip geldi, Play-Off umutlarını son haftalara taşıdı.

İLK YARI 1-0 ÖNDE

Geçtiğimiz hafta sonunda sahasında kaleci İlyas’ın atılmasıyla maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Gölcükspor, Van Büyükşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, hafta içi mesaisinde konuk olduğu Manavgatspor karşısında ilk 45 dakikada etkili bir oyun ortaya koydu. Sedat Cengiz ve Berke ile girdiği fırsatları değerlendiremeyen Gölcükspor, ilk yarının son dakikasında Cengiz’in düşürülmesi ile penaltı kazandı. Sedat Cengiz’in vuruşuyla da devreyi 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ GOL BERKE’DEN

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Gölcükspor, ikinci yarının başında berke Bıyık’ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kırmızı-Siyahlı ekip, son dakikalara tam rahat girdi derken, 85’de kalesinde gördüğü golle fark bire indi. Kümede kalma mücadelesi yapan ev  sahibi ekip, son dakikalardaki baskısı gol getirmedi, maçı 2-1 kazanan Gölcükspor, Çorum Belediyespor’un da kaybetmesiyle de yeniden Play-Off yarışında umutlandı.

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayispor ve Bağdatspor galip05 Nisan 2017 Çarşamba 16:19
  • U-19 Play-Off’ta heyecan dorukta05 Nisan 2017 Çarşamba 16:17
  • U-13’lerde yarın akşam iki maç var05 Nisan 2017 Çarşamba 16:15
  • U-13’lerde liderler kaybetmiyor05 Nisan 2017 Çarşamba 16:12
  • Eray Şamdan, Dubai’den madalyayla döndü05 Nisan 2017 Çarşamba 10:00
  • Kocaeli'de eş zamanlı operasyon04 Nisan 2017 Salı 22:16
  • Maça maça maça04 Nisan 2017 Salı 17:38
  • İlk 18’de üç değişiklik04 Nisan 2017 Salı 17:34
  • 4 futbolcu dikkatli olmalı04 Nisan 2017 Salı 17:34
  • Kozan, dışardaki son üç maçı kaybetmedi04 Nisan 2017 Salı 17:33
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti