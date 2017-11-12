Gölcükspor Play-Off’a çok yakın

Play – Off’a kalacak takımı belirleyecek Gölcükspor ile Harb- İş Spor karşılaştı. Kırmızı – Siyahlı ekip sahadan 2-1 galip ayrılırken ilk 2’nin Play – Off’lara gideceği grupta üçüncü Harb- İş Spor ile puan farkını 6’ya çıkarttı. Gölcükspor’a son iki haftada alacağı bir galibiyet Play – Off’a kalmak için yeterli olacak. B Grubu’nda mücadele eden lider Güneşspor, Kocaelispor’u 2-1 yendi, 13’de 13 yaparak yoluna devam etti.

U-14 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:

1937 Sekaspor: 5 – KYÖD Spor: 0

Güneşspor: 2 – Kocaelispor: 1

İzmit Yıldız: 1 – Çınarlıspor: 0

Yenişehirspor: 2 – Yeni Kandıraspor: 0

Gölcük Karadeniz: 0 – Sarımeşespor: 0

Gölcükspor: 2 – Harb-İş Spor: 1

Ereğlispor: 3 – Gölcük GB: 4

Mutlukentspor: 9 – Çayırova Gümüş: 0

Sultan Orhan: 0 – Beylikbağıspor: 7

Belediye Eğitimspor: 7 – Tavşancılspor: 2

Darıcaspor: 1 – Balkanspor: 2