Gölcükspor, Play-Off’u çok istiyor

3.Lig temsilcimiz Gölcükspor, geçen haftayı bay geçmişti. Kırmızı-Yeşili ekip, önceki gün sahasında Tekirdağspor’u konuk etti.

Maçın başından sonuna kadar çok istekli gözüktü, net fırsatlar bulan temsilcimiz, aradığı gole 78’de kavuştu, Play-Off yolunda çok önemli 3 puan aldı. Gölcükspor, Çarşamba günü deplasmanda Play-Off hattında bulunan Ankara Demirspor ile karşılaşacak.

FARKLI KAZANABİLİRDİ

Gölcükspor, bu sezon özellikle iç sahada oynadığı maçları çok zor kazanıyor. Bu kez Tekirdağspor karşısında çok net fırsatlar bulmasına rağmen golü atamadı. İlk yarıda Berke, Bilal, Sami ve Cemal ile net fırsatlar yakaladı, bunları değerlendiremedi. Gölcükspor, kolay kazanması gereken maçı bitime 12 dakika kalan Ömer’in attığı golle kazandı, Play-Off yarışında iddiasın gelecek haftalar taşıdı. Bir maçı eksik, Play-Off hattı ile arasında 2 puan fark bulunan Gölcükspor, bu hafta çok kritik Ankara deplasmanın Demirspor ile karşılaşacak.

TARAFTARLARIN İLGİSİ

Cuma günü Tekirdağspor ile oynanan maçta tribünleri büyük bir bölümü doluydu. Hafta içinde oynanmasına rağmen, Gölcük halkının maça ilgisi, takım adına da itici güç oldu. Daha önce iç saha maçlarında beklenen taraftar desteğini bulamayan Kırmızı-Siyahlı ekip, kalan haftalarda da bu desteği görmek istiyor. Bu arada maçın ilk yarısında hakemin kararı tepki gösterip, çimlere tekme atan Teknik Sorumlu Yusuf Tokuş, tribüne gönderildi. Tekirdağspor maçında sakatlanıp, oyundan çıkan Berke’nin durumu da bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.