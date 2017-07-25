Gölcükspor sağ kanada transfer yaptı

3.Lig temsilcimizin altıncı transferi geçen sezon Kütahyaspor’da kiralık oynayan İnegölsporlu Ömer Faruk Boz oldu. 24 yaşındaki futbolcu sağ açıkta oynuyor.

İNEGÖL’DEN ÖMER

3.Lig temsilcilerimizden Gölcükspor takviyeye devam ediyor. Kırmızı-Siyahlı ekibin altıncı transferi İnegölsporlu Ömer Faruk Boz oldu. 24 yaşındaki futbolcunun geçen sezon Kütahyaspor’da kiralık oynadığı, 22 maçta forma giydiği öğrenildi. Sağ açıkta oynayan futbolcu önceki gün Gölcük’e gelip, takımın akşamki antrenmanını izledi. Ömer takımda ilk idmana bugün çıktı.

SAĞLIK KONTROLLERİ

Öte yandan Kırmızı-Siyahlı ekip The Ness Otel kampının ilk günü akşamı Şirinköy’de antrenman yaptı. 27 futbolcu çalışmaya katıldı. Koşunun ardından istasyon çalışması uygulandı. Bu sabah ise teknik ekip ile futbolcular Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Hastanedeki yoğunluk nedeniyle futbolcular yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldılar.