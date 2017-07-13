Gölcükspor sahaya indi

Geçen yıl son maçta Play-Off’u kaçıran Gölcükspor, 2017-18 sezonu için ilk çalışmasını dün akşam yaptı. İhsaniye Stadı’nda yapılan sezonun ilk çalışmasını Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş da takip etti.

İZİNLİ ONUR KATILMAD

Bu sezon ekonomik yönden küçülmeye giden Gölcükspor, buna rağmen geçen yılki iskelet kadrosunu büyük oranda korudu. Takıma genç oyuncular takviye yapan Kırmızı-Siyahlı ekip, sezonun ilk çalışmasını Onur Özcan dışında tam kadro yaptı. Yeni sezonda da yeniden anlaşma sağlanan stoper Onur Özcan, takıma bugün katılacak.

KAYMAKAM DA İZLEDİ

Gölcükspor’un yeni sezon hazırlıklarına start verdiği ilk çalışmayı Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş da takip etti. İhsaniye Stadı’ndaki çalışmayı yoğun programı nedeni ile Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş katılmadı. Kırmızı-Siyahlı ekipte Başkan Ahmet Şahin ile yönetim kurulu üyeleri de tam kadro sezonun ilk çalışmasını izledi. Çalışmayı az sayıda taraftarda takip etti.

BUGÜN İKİ ANTRENMAN VAR

Kırmızı-Siyahlı ekip, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Gölcük’de sürdürecek. İlk iki gün tek çalışma yapan Kırmızı-Siyahlı ekip, bugünden itibaren sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman yapacak. Gölcükspor’un bugünkü iki antrenmanı da İhsaniye Stadı’nda yapacak. Kavaklı Stadı’nın zemininde bakım çalışması olduğu için, bu saha tam kapasite ile kullanılamıyor.