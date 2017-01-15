Gölcükspor, son dakikada: 1-0

Ligin ilk yarısının son haftalarındaki çıkışı ile dikkat çeken, 9 maçtır kaybetmeyen Gölcükspor, ikinci yarıya da sahasında Kartalspor maçı ile başladı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarısı 0-0 biten maçta, 81’inci dakika defans oyuncusu Onur’un attığı golle 1-0 kazandı.

PLAY-OFF HATTI İLE PUAN FARKI 2’YE İNDİ

Ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunda bulunan 5 futbolcu ile yollarını ayıran, takviye yapmayan Gölcükspor, bugün sahasında konuk ettiği Kartalspor karşısında ilk yarıda çok kötü bir oylun ortala koydu, konuk ekip 3 net fırsat yakaladı. Bu yarıda Berke’nin düşürüldüğü pozisyonda Gölcükspor penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi. İkinci yarıda Berke’nin şutu direkten döndü. Ligin ilk yarısında olduğu gibi gol yollarında yine sıkıntı yaşayan Kırmızı-Siyahlı ekip, 81’de Onur ile 3 puana ulaştı, Play-Off hattı ile de arasında puan farkını 2’ye indirdi.