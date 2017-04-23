Gölcükspor son haftaya bıraktı:5-1

3.Lig 1’inci grupta Play-Off yarışı yapan Gölcükspor, bugün sahasında Bayburtspor ile karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta, ikinci yarıda coşan Kırmızı-Siyahlı ekip, karşılaşmayı 5-1 kazandı, Play-Off şansını son hafta kent derbisinde Kocaelispor ile oynayacağı maça taşıdı.

GÖLCÜKSPOR İKİNCİ YARIDA COŞTU

Play-Off umutlarını son maça taşımak isteyen Gölcükspor, bugün sahasında konuk ettiği Bayburtspor karşısında ilk 45 dakikada etkisiz bir oyun ortaya koydu. Bu yarıda teki etkili atak konuk takımdan geldi, 24’de Sertaç’ın şutu Onur çizgiden çıkardı. İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Gölcükspor, 55’de Ahmet’in düşürülmesi ile penaltı kazandı, atışı Sami kullandı, 1-0 öne geçti. Berke’nin şutunu kaleci çıkardıktan sonra Gölcükspor peş peşe golleri buldu. 61’de Berke Bıyık’ın pasında Ömer vurdu, skor 2-0 oldu. 65’de berke çaprazdan ceza sahası girdi, farkı 3’e çıkaran golü attı. 83’de Eren farkı 2’ye indirdi. İki dakika sonra Sami’nin pasında Cemal farkı yeniden üçe çıkardı. 88’de oyuna sonradan giren Murat’ın kaleye şutuna Sami ayak koydu, skor 5-1 oldu.